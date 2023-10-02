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Стало известно, когда Антони сыграет за Манчестер Юнайтед

Скандал с бразильцем не повлиял на его физическую готовность.
Сегодня, 16:46
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Антони готов выйти на поле в рамках группового этапа Лиги чемпионов в матче против Галатасарая.

Наставник английского клуба Эрик тен Хаг сообщил, что бразилец доступен на данный поединок.

"Антони будет рассматриваться на завтрашний матч. Вчера он в первый раз тренировался с командой. Хорошо, что он вернулся", - приводит слова тренера Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, бразилец ранее был отстранен из-за обвинений в домашнем насилии. Недавно он вернулся в основную команду.

Матч Манчестер Юнайтед - Галатасарай состоится 3 октября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

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