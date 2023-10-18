Родри – с отрывом лучший диспетчер в мире футбола

Хавбек Ман Сити очень хорошо играет в пас.

Портал CIES Football Observatory изложил результаты очередного исследования, в котором они показали игроков, имеющих лучшие навыки так называемого диспетчера на футбольном поле.

При расчете индекса полузащитника-диспетчера учитывались количество передач футболиста, количество точных передач, сколько передач делает игрок по сравнению с партнерами по команде, а также важность сыгранных поединков.

Так с индексом 192,6 лидером рейтинга стал испанский хавбек Ман Сити Родри, на втором месте футболист Барселоны Фрэнки де Йонг (165.3). Больше ни у одного игрока нет индекса больше даже 130 баллов.

Отметим, что украинцам в рейтинге места не нашлось.

Ранее благодаря CIES стало известно, что Движение входит в десятку самых молодых команд мира.

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