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Львовский Рух попал в топ-10 самых молодых команд мира

Заря и Шахтер пробились лишь в топ-50.
Сегодня, 19:02
Рух Львов / fcruhlviv.com
Рух Львов / fcruhlviv.com

Львовский Рух в данный момент является одной из самых молодых команд мира, свидетельствует исследование CIES.

Международный центр проанализировал данные о 853 командах из 53 высших дивизионов мира и составил список команд самыми молодыми составами.

Рух оказался на шестой строчке списке со средним возрастом игроков 22.35 года. Выше оказались австрийский РБ, словацкая Жилина, сребский Вождовац и два белоруских клуба.

Из крупных ервопейских клубов в топ-10 сумел попасть только Аякс, имеющий средний возраст игроков 22.62 года. Также на 30-м и 46-м местах расположились луганская Заря и донецкий Шахтер.

Ранее также сообщалось, что, согласно пресс-релизу, сбежавший игрок Шахтера попросил в росии политического убежища.

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