Клуб с болот выпустил официальное заявление вокруг ситуации с украинским футболистом.

Клуб из страны-террориста российской федерации звезда санкт-петербург высказался о ситуации с украинским футболистом Александром Роспутько.

В официальном заявлении команды сказано, что Роспутько попросил политического убежища на россии, но игроком клуба не является.

"Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке Шахтера Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в россии. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в Звезде ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию.

В эти минуты команда готовится к выезду в рамках LEON-Второй лиги Дивизион Б в Вологду, где уже в это воскресенье мы проведём матч против местного Динамо", - отмечается в пресс-релизе.

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