Украинский футболист скрылся на россии? Что известно
Украинское медиапространство всколыхнула сумасшедшая новость – футболист донецкого Шахтера пропал и не выходит на связь.
ISPORT рассказывает, что произошло с парнем и что известно на данный момент.
Кто это такой?
Александр Роспутько родился в 2004 году в городе Горловка на донетчине. Воспитывался в системе донецкого Шахтера и с 2021 принимает участие в матчах чемпионата Украины среди 19-летних.
В прошлом первенстве стал полноценно основным игроком Шахтера U-19 и был им до этого момента. В главную команду на официальные матчи опорный хавбек не попадал, поэтому сложно сказать, рассчитывали ли на него там.
Что произошло?
Молодежная команда Шахтера проводила поединок против бельгийского Антверпена в юношеской Лиге УЕФА, это было еще девять дней назад.
После матча команда отправилась в аэропорт, но там Роспутько не нашли и вернулись домой без него. Прошло больше недели и вот только сейчас об этом стало известно.
Где же девался Роспутько?
Футболист не выходит на связь, он не отвечает ни на телефонные звонки, ни на сообщения в социальных сетях.
Но сейчас ширится мысль не о том, что с ним что-то случилось, а о банальном бегстве. И сбежал 19-летний игрок не куда-нибудь, а на россию.
Более того, журналист Владимир Зверов сообщает, что Роспутько присоединится к клубу Звезда, базирующемуся в санкт-Петербурге. В этой команде играют не только бывшие украинцы с российскими паспортами, его тренирует бывший игрок сборной Украины и предатель государства геннадий Зубов, а в штабе у него эксгравец Шахтера Виталий Виценец.
Что говорит Звезда
Клуб с болот отреагировал на слухи о том, что Роспутько станет их футболистом.
санкт-петербуржская команда заявила, что Александр попросил в рф политическое убежище, но к клубу он не имеет отношения.
"Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке Шахтера Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в россии. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в Звезде ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию.
В эти минуты команда готовится к выезду в рамках LEON-Второй лиги Дивизион Б в Вологду, где уже в это воскресенье мы проведём матч против местного Динамо", - отмечается в пресс-релизе.
Агентство, помогающее игроку, отреагировало на исчезновение
Роспутько сотрудничал с Prostar Agency, которые помогли ему договориться о новом контракте с Шахтером сроком на пять лет, после Антверпена с ними Александр связывался, но затем перестал появляться.
После игры Шахтера в Антверпене мы контактировали с Александром. Это правда, что мы вели переговоры с Шахтером по продлению контракта и должны были подписать документы по возвращении в Киев. Его устраивали предложенные клубом условия. Поэтому для нас было неожиданностью исчезновения Распутько, и он до сих пор не выходит на связь. Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем какие-либо отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере.
Что говорит Шахтер?
После огласки информации об исчезновении игрока, донецкий Шахтер все же вынужден был ее подтвердить.
Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутька в Украину после матча с "Антверпеном". Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.
Тем не менее, в клубе не уверены, куда именно девался игрок.
"Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации", - заявили "горняки" UA-Football.
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