Украинский футболист скрылся на россии? Что известно

Украинское медиапространство всколыхнула сумасшедшая новость – футболист донецкого Шахтера пропал и не выходит на связь.

ISPORT рассказывает, что произошло с парнем и что известно на данный момент.

Кто это такой?

Александр Роспутько родился в 2004 году в городе Горловка на донетчине. Воспитывался в системе донецкого Шахтера и с 2021 принимает участие в матчах чемпионата Украины среди 19-летних.

В прошлом первенстве стал полноценно основным игроком Шахтера U-19 и был им до этого момента. В главную команду на официальные матчи опорный хавбек не попадал, поэтому сложно сказать, рассчитывали ли на него там.

Что произошло?

Молодежная команда Шахтера проводила поединок против бельгийского Антверпена в юношеской Лиге УЕФА, это было еще девять дней назад.

После матча команда отправилась в аэропорт, но там Роспутько не нашли и вернулись домой без него. Прошло больше недели и вот только сейчас об этом стало известно.

Где же девался Роспутько?

Футболист не выходит на связь, он не отвечает ни на телефонные звонки, ни на сообщения в социальных сетях.

Но сейчас ширится мысль не о том, что с ним что-то случилось, а о банальном бегстве. И сбежал 19-летний игрок не куда-нибудь, а на россию.

Более того, журналист Владимир Зверов сообщает, что Роспутько присоединится к клубу Звезда, базирующемуся в санкт-Петербурге. В этой команде играют не только бывшие украинцы с российскими паспортами, его тренирует бывший игрок сборной Украины и предатель государства геннадий Зубов, а в штабе у него эксгравец Шахтера Виталий Виценец.

Что говорит Звезда

Клуб с болот отреагировал на слухи о том, что Роспутько станет их футболистом.

санкт-петербуржская команда заявила, что Александр попросил в рф политическое убежище, но к клубу он не имеет отношения.

"Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке Шахтера Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в россии. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в Звезде ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию.

В эти минуты команда готовится к выезду в рамках LEON-Второй лиги Дивизион Б в Вологду, где уже в это воскресенье мы проведём матч против местного Динамо", - отмечается в пресс-релизе.

Агентство, помогающее игроку, отреагировало на исчезновение

Роспутько сотрудничал с Prostar Agency, которые помогли ему договориться о новом контракте с Шахтером сроком на пять лет, после Антверпена с ними Александр связывался, но затем перестал появляться.

После игры Шахтера в Антверпене мы контактировали с Александром. Это правда, что мы вели переговоры с Шахтером по продлению контракта и должны были подписать документы по возвращении в Киев. Его устраивали предложенные клубом условия. Поэтому для нас было неожиданностью исчезновения Распутько, и он до сих пор не выходит на связь. Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем какие-либо отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Что говорит Шахтер?

После огласки информации об исчезновении игрока, донецкий Шахтер все же вынужден был ее подтвердить.

Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутька в Украину после матча с "Антверпеном". Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Тем не менее, в клубе не уверены, куда именно девался игрок.

"Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации", - заявили "горняки" UA-Football.

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