Тренер Бретнфорда рассказал, когда Ярмолюк дебютирует в АПЛ

Главный тренер Брентфорда Томас Франк сообщил, что Егор Ярмолюк скоро дебютирует в АПЛ.

По словам специалиста, украинский футболист отлично прогрессирует в команде.

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"Он близок к этому. Он был в хорошей форме, когда мы начали подготовку к сезону, но он все еще настигал ритм и естественно принимал решения. Я видел больше хороших и положительных действий от него, и он привлек мое внимание.

Он – восьмерка. Он очень хорош в прессинге, кусается, а его технические способности хороши с точки зрения передач. Он мне нравится.

В нескольких матчах я уже думал выпустить его на замену, но по каким-то причинам этого не произошло", - приводит слова тренера The Athletic.

Ранее сообщалось, что разработчики EA FC 24 допустили ошибку, сделав украинца из АПЛ совершенно другим игроком.

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