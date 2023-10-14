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Судаковым интересуется ряд топ-клубов АПЛ

В гонке за футболиста лидирует Арсенал.
Сегодня, 13:50
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В услугах футболиста сборной Украины Георгия Судакова заинтересован ряд топ-клубов АПЛ.

Как сообщает журналист издания TeamTalk Дин Джонс, хавбек привлек внимание Брайтона, Арсенала, Ман Сити и Челси.

Лидирует в гонке за Георгия на данный момент Арсенал. Также за украинским талантомследят два неназванных клуба из Португалии.

Отметим, что ранее сообщалось, что в услугах Судакова заинтересован Ювентус.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Челси Манчестер Сити Брайтон Георгий Судаков

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