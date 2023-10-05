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Ювентус следил за Судаковым во время матча против Антверпена

Также скауты "бьянконери" наблюдали за одним из игроков бельгийского клуба.
Сегодня, 18:24
Георгий Судаков / shakhtar.com
Георгий Судаков / shakhtar.com

Ювентус продолжает интересоваться лидером донецкого Шахтера Георгием Судаковым.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио, скауты туринцев присутствовали на матче донецкого клуба против Антверпена. Одним из игроков, ради которого представители "зебр" посетили матч был именно Судаков.

Также ди Марцио отмечает, что Ювентус заинтересован в услугах лидера бельгийцев Артура Вермерена, который был вторым футболистом, привлекшим внимание скаутов коллектива Массимилиано Аллегри.

Во вчерашнем матче Вермерен отметился двумя ассистами, повторив достижение де Брюйне. Судаков не записал на свой счет результативных действий, но был близок к забитому мячу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Георгий Судаков

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