Клубы АПЛ собираются проголосовать за запрет на входные аренды между клубами с одним владельцем

Это может повлиять на переход Рубена Невеша в Ньюкасл.

Клубы АПЛ собираются внести изменения в трансферные правила лиги.

Как сообщает Мэтт Лоу, в следующий вторник, 14 ноября, представители всех команд чемпионата Англии будут голосовать за запрет на входные аренды между клубами, которыми владеет один и тот же человек или одна и та же компания.

Для принятия данного правила необходимо 14 из 20 голосов за. Если правило вступит в силу, то, к примеру Ньюкасл не сможет подписывать в аренду игроков из Аль-Хиляля, Аль-Иттихада, Ан-Насра и Аль-Ахли, а Манчестер Сити из Жироны или Труа.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл арендует Рубена Невеша из Аль-Хиляля в качестве замены Сандро Тонали.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!