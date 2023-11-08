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Клубы АПЛ собираются проголосовать за запрет на входные аренды между клубами с одним владельцем

Это может повлиять на переход Рубена Невеша в Ньюкасл.
Сегодня, 20:25
Рубен Невеш / Getty Images
Рубен Невеш / Getty Images

Клубы АПЛ собираются внести изменения в трансферные правила лиги.

Как сообщает Мэтт Лоу, в следующий вторник, 14 ноября, представители всех команд чемпионата Англии будут голосовать за запрет на входные аренды между клубами, которыми владеет один и тот же человек или одна и та же компания.

Для принятия данного правила необходимо 14 из 20 голосов за. Если правило вступит в силу, то, к примеру Ньюкасл не сможет подписывать в аренду игроков из Аль-Хиляля, Аль-Иттихада, Ан-Насра и Аль-Ахли, а Манчестер Сити из Жироны или Труа.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл арендует Рубена Невеша из Аль-Хиляля в качестве замены Сандро Тонали.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Манчестер Сити АПЛ

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