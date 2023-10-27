Ньюкасл может подписать хавбека из саудовской лиги на замену дисквалифицированому Тонали
Учитывая, что у "сорок тот же владелец, что и у топ-клубов Саудовской Аравии, трансферу вряд-ли что-то препятствует.
Английский Ньюкасл определился с потенциальной заменой Сандро Тонали.
Как сообщает издание Team Talk, "сороки" могут подписать в аренду хавбека Аль-Хиляля Рубена Невеша
Отметим, что и Аль-Хилялем и Ньюкаслом владеет суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Тонали дисквалифцируют практически на год из-за ставок.
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