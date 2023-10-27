Ньюкасл может подписать хавбека из саудовской лиги на замену дисквалифицированому Тонали

Сегодня, 11:22

Сегодня, 11:22

Учитывая, что у "сорок тот же владелец, что и у топ-клубов Саудовской Аравии, трансферу вряд-ли что-то препятствует.

Английский Ньюкасл определился с потенциальной заменой Сандро Тонали.

Как сообщает издание Team Talk, "сороки" могут подписать в аренду хавбека Аль-Хиляля Рубена Невеша

Отметим, что и Аль-Хилялем и Ньюкаслом владеет суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Тонали дисквалифцируют практически на год из-за ставок.

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