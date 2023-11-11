Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1: обзор и результат матча чемпионата Англии 11.11.2023

"Шпоры" без своих лидеров не смогли добыть очка.

В субботу, 11 ноября, в рамках 12-го тура АПЛ Вулверхэмптон принимал Тоттенхэм. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первый забитый мяч в данной встрече случился на 3-й минуте игры. Юный форвард "шпор" Бреннан Джонсон отличился с передачи Педро Порро. В концовке Пабло Сарабия возобновил паритет, а спустя пару минут Марио Лемина принес своей команде победу.

Вулверхэмптон - Тоттенхэм / Источник: Getty Images

Таким образом Тоттенхэм не смог выйти на первую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 27 баллов и оставшись вторым.

В свою очередь Вулверхэмптон поднялся на 12-е место с 15-ю набранными очками за 12 матчей.

Статистика матча чемпионата Англии Вулверхэмптон - Тоттенхэм

Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1

Голы: Сарабия, 90+1, Лемина, 90+8 Джонсон, 3

Ожидаемые голы (xG): 1.35 - 0.82

Удары: 17 - 6

Удары в створ: 4 - 2

Владение мячом: 41% - 59%

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