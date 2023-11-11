Миколенко забил за Эвертон во втором матче подряд

Украинец внезапно открыл в себе бомбардирские способности.

В рамках 12 тура чемпионата Англии Эвертон встречается с Кристал Пэлас.

Уже на первой минуте поединка "ириски" открыли счет в матче. Виталий Миколенко подключился к атаке и головой замкнул навес Джека Харрисона.

Для украинца это второй гол в текущем сезоне АПЛ и забитый мяч в двух матчах подряд. На прошлых выходных он забил Брайтону.

На момент написания новости счет в матче - 1:1. За Кристал Пэлас забил Эберечи Эзе, отметившись с пенальти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!