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Миколенко забил за Эвертон во втором матче подряд

Украинец внезапно открыл в себе бомбардирские способности.
Сегодня, 17:14
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках 12 тура чемпионата Англии Эвертон встречается с Кристал Пэлас.

Уже на первой минуте поединка "ириски" открыли счет в матче. Виталий Миколенко подключился к атаке и головой замкнул навес Джека Харрисона.

Для украинца это второй гол в текущем сезоне АПЛ и забитый мяч в двух матчах подряд. На прошлых выходных он забил Брайтону.

На момент написания новости счет в матче - 1:1. За Кристал Пэлас забил Эберечи Эзе, отметившись с пенальти.

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