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Миколенко отметился голом в ворота Брайтона

Происходит день украинцев в топ-лигах.
Сегодня, 17:21
Виталий Миколенко и Доминик Кальверт-Льюин / Getty Images
Виталий Миколенко и Доминик Кальверт-Льюин / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Англии Эвертон встречается с Брайтоном.

В начале поединка "ириски" вышли вперед. Голом за коллектив Шона Дайча отметился украинец Виталий Миколенко.

Защитник подключился к атаке, ударил по воротам "чаек", однако, с его первым ударом вратарь справился. Миколенко сыграл на добивании и все же забил свой гол.

Напомним, ранее Жирона отыгралась в матче с Осасуной благодаря голу Цыганкова, а также забитому мячу и двум ассистам Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Брайтон Виталий Миколенко

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