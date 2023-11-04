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Осасуна - Жирона 2:4 обзор и результат матча чемпионата Испании 04.11.2023

Украинский дуэт сделал разницу на поле.
Сегодня, 16:56
Осасуна - Жирона / Getty Images
Осасуна - Жирона / Getty Images

В субботу, 4 ноября, в рамках 12-го тура Ла Лиги Осасуна встречалась с Жироной. Матч завершился победой гостей со счетом 4:2.

В первой половине игры команды обменялись забитыми мячами, а форвард Жироны Артем Довбик отличился результативной передачей.

во втором тайме хозяева переломили ход встречи в свою пользу выйди вперед, однако также не стояли в стороне. Возобновил паритет на табло Довбик, замкнув головой точный навес.

Далее на поле вышел Виктор Цыганков. Украинец отличился довольно курьезным забитым мячом. Поставил точку в матче гол Алейша Гарсии.

Статистика матча чемпионата Испании Осасуна - Жирона

Осасуна - Жирона 2:3
Голы: Будимир, 25, 55 - Мартин, 16, Довбик, 71, Цыганков, 80, Гарсия, 90

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 2.46
Удары: 12 - 11
Удары в створ: 3 - 4
Владение мячом: 47% - 53%

Осасуна: Эррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Мохика, Пенья (Барха, 83), Монкайола, Мойсес Гомес (Ибаньес, 75), Торро, Орос(Рауль Гарсия, 83), Чими Авила (Рубен Гарсия, 75), Будимир.

Жирона: Гассанига, Ян Коуто (Цыганков, 70), Блинд, Эрик Гарсия, Мартинес, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин (Порту, 85), Савио, Довбик (Стуани, 85).

Предупреждения: Чими Авила (40), Катена (41), Будимир (51), Мартинес (72), Эррера (85), Торро (87).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осасуна Ла Лига Жирона

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