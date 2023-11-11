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Полесье - Металлист 1925: обзор и результат матча чемпионата Украины 11.11.2023

Житомиряне смогли добыть важные три очка.
Сегодня, 18:26
Полесье - Металлист 1925
Полесье - Металлист 1925

В рамках 14 тура чемпионата Украины Полесье встретилось с Металлистом 1925.

Для коллектива Юрия Калитвинцева  матч начался не лучшим образом, ведь он "привез" себе пропущенный гол уже на старте поединка. 

Артем Шабанов и Денис Бойко допустили чудовищные ошибки в своей штрафной. Шабанов отдал неудобный пас на Бойко, который не сумел обработать мяч, и как итог Дмитрий Юсов подобрал отскочивший мяч, открыв счет в поединке.

Полесье смогло оправиться от этого уже во втором тайме. На 63-й минуте счет сравнял Дмитрий Шастал, а на 83-й Василий Грицук вырвал победу для своей команды.

Статистика матча чемпионата Украины Полесье - Металлист 1925

Полесье - Металлист 1925 2:1

Голы: Шастал, 63, Грицук, 83 - Юсов, 14

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925 Полесье

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