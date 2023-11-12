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Мудрик оказался на скамейке запасных на матч Челси - Манчестер Сити

Украинец сможет помочь своей команде, если Маурисио Почеттино решит выпустить его по ходу встречи с "горожанами".
Сегодня, 18:04
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В воскресенье, 12 ноября, на Стэмфорд Бридж состоится матч двенадцатого тура АПЛ, в котором Челси будет принимать Манчестер Сити.

Недавно после мышечного повреждения восстановился вингер "синих" Михаил Мудрик, вышедший со скамейки запасных в игре против Тоттенхэма (4:1). Матч против "горожан" 22-летний украинец начнет там же - в запасе своей команды.

Челси: Санчес - Джеймс, Дисаси, Т. Силва, Кукурелья - Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Стерлинг - Джексон.

Запасные: Петрович, Бадьяшиль, Броя, Гюсто, Мадуэке, Матос, Матсен, Мудрик, Угочукву.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол - Родри, Б. Силва, Фоден, Альварес, Доку - Холанд.

Запасные: Карсон, Ортега, Бобб, Грилиш, Ковачич, Льюис, Нунес, Филлипс.

Стартовый свисток поединка между Челси и Манчестер Сити запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Напомним, что в субботнем матче Эвертона и Кристал Пэлас голом отличился левый фуллбек "ирисок" Виталий Миколенко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити АПЛ Михаил Мудрик

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