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МЮ+Ливерпуль+(экс) Ман Сити: игроки враждующих команд провели ужин в одном ресторане

Футболисты на время забыли, что их команды терпеть друг друга не могут.
Вчера, 23:28
МакТоминей, Марез и Мак Аллистер / Getty Images
МакТоминей, Марез и Мак Аллистер / Getty Images

Ни для кого не секрет, что Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Манчестер Сити, мягко говоря, недолюбливают друг друга.

Да, в их матчах уже нет той жестокости, которую можно было наблюдать еще лет двадцать назад, но их встречи до сих пор остаются сверх принципиальными.

Но это все на футбольном поле. За его пределами футболисты давно не проявляют неприязни, а скорее даже наоборот.

Так и произошло совсем недавно, когда в одном ресторане со своими вторыми половинками были замечены Скотт МакТоминей, Алексис Мак Аллистер и Рияд Марез, вернувшийся ненадолго в Англию, сообщает The Sun.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Напомним, что бывшая команда Рияда Мареза провела сумасшедший матч против Челси - команды на двоих забили восемь голов, чего все равно не хватило, чтобы определить сильнейшего.

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