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Челси - Манчестер Сити 4:4: обзор матча и результат игры 12.11.2023

Команды организовали на двоих восемь голов, но определить победителя они все же не смогли.
Сегодня, 20:53
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В воскресенье, 12 ноября, в Лондоне на Стэмфорд Бридж прошел центральный матч 12-го тура АПЛ, в котором сошлись Челси и Манчестер Сити.

Команды еще в первом тайме дали понять, что этот поединок не будет скучным. Хотя первого интересного действия пришлось немного подождать.

На 22-й минуте главный арбитр встречи Энтони Тейлор назначил неоднозначный пенальти в ворота "синих" - Марк Кукурелья рукой обхватил Эрлинга Холанда, который сразу же повалился на газон. Сам пострадавший успешно реализовал 11-метровый.

Но гости радовались недолго. Спустя несколько минут Конор Галлахер подал угловой на ближнюю штангу, а набегавший Тьяго Силва головой пробил в дальний угол, к чему не был готов Эдерсон.

Вскоре команда Маурисио Почеттино даже смогла выйти вперед, когда Коул Палмер отдал неточную передачу на Риса Джеймса, но Йошко Гвардиол запутался в ногах. Джеймс этим воспользовался и прострелил на дальнюю штангу, где Рахим Стерлинг замкнул передачу.

Однако на перерыв команды все же ушли при равном счете. "Горожане" разыграли угловой, Бернарду Силва навесил, а Мануэль Аканджи без сопротивления пробил головой.

Сразу после отдыха Ман Сити взялся за дело - и снова отличился Холанд! Хулиан Альварес (как и Джеймс ранее) отдал передачу на дальнюю штангу, Роберт Санчес рукой попытался перехватить ее, но не получилось, так как норвежец в падении своей пятой точкой внес мяч в ворота.

На 64-й минуте настало время Михаилу Мудрику появиться на поле. Украинцу хватило нескольких минут, чтобы поучаствовать в голевой атаке. Получив мяч, он прорвался по левому флангу, отдал передачу на Мойзеса Кайседо, который в свою очередь покатил на Галлахера.

Англичанин нанес удар из-за пределов штрафной, с которым справился Эдерсон. Но голкипер не справился с добиванием от Николаса Джексона.

Обе команды создавали моменты у ворот друг друга и казалось, что вырвать победу может любой. И на 86-й минуте Родри сделал заявку на три очка для своей команды: испанец нанес удар с дальней дистанции в один угол, но после того, как Тьяго Силва подставил ногу, мяч полетел в противоположный, что дезориентировало Санчеса.

Кто же знал, что это вовсе не конец этого поединка. Уже в добавленное время Рубен Диаш срубил в собственной штрафной Армандо Брою - Тейлор назначил еще один пенальти, только в этот раз в ворота Ман Сити. Коул Палмер с "точки" был точен, не пощадив свою родную команду.

Таким образом Челси и Манчестер Сити выдали лучший матч сезона в АПЛ на данный момент. Сити лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 28 очков. "Пенсионеры" поднялись на десятую строчку, заработав 16 баллов.

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Статистика матча Челси - Манчестер Сити 12-го тура АПЛ

Челси - Манчестер Сити 4:4
Голы: Т. Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 (пен.) - Холанд, 25 (пен.), 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86.

Ожидаемые голы (xG): 3,07 - 3,28
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 17 - 15
Удары в створ: 9 - 10
Фолы: 12 - 15

Челси: Санчес - Джеймс (Гюсто, 64, Дисаси, Т. Силва, Кукурелья - Кайседо (Броя, 89), Фернандес (Мудрик, 64), Палмер, Галлахер, Стерлинг - Джексон (Угочукву, 90+6).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол - Родри, Б. Силва, Фоден, Альварес (Ковачич, 79), Доку (Грилиш, 59) - Холанд.

Предупреждения: Кукурелья, Палмер, Кайседо, Джексон, Стерлинг - Доку, Родри, Грилиш.

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