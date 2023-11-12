Ливерпуль - Брентфорд: обзор и результат матча чемпионата Англии 12.11.2023

Украинец вышел на поле уже когда шансов исправить ситуацию практически не было.

В рамках 12-го тура чемпионата Англии Ливерпуль встретился с Брентфордом.

Для "красных", а конкретно для Дарвина Нуньеса данный матч начался довольно курьезным образом Уругваец в середине первого тайма мог оформлять дубль, но оба его мяча были отменены из-за небольших оффсайдов.

На 39-й минуте форвард немного исправился, отдав ассист на Мохаммеда Салаха, который забил уже "чистый" гол.

Во втором тайме Салах забил и второй мяч. В этот раз автором ассиста выступил Костас Цимикас.

На 74-й минуте до разгромного счет довел Диогу Жота и больше зрители не увидели забитых голов в данном матче.

За несколько минут до гола Жоты на поле появился Егор Ярмолюк. Украинец не отметился результативными действиями, но неплохо проявил себя и помогал своей команде создавать давление на "красных" до финального свистка.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Брентфорд

Ливерпуль - Брентфорд 3:0

Голы: Салах, 39, 62, Жота, 74

xG: 1.32 - 1.52

Удары: 17 - 16

Удары в створ: 10 - 3

Владение мячом: 59% - 41%

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