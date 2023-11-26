Лунин третий раз подряд выйдет в стартовом составе Реала

Вратарь пользуется случаем, чтобы продемонстрировать свои способности.

На Эстадио Нуэво Мирандилья в рамках четырнадцатого тура испанской Ла Лиги в матче сойдутся Кадис и Реал.

В стартовом составе королевского клуба вновь появится Андрей Лунин, который пользуется возможностью проявить себя, пока травмирован Кепа Аррисабалага.

Кадис: Ледесма - Сальдуа, Фали, Ч. Гарсия, Каррера - Наварро, Алькарас, Фернандес, Пирес - Рамос, Марти.

Запасные: Хиль, Алехо, Гвардиола, Гомес, Карселен, Мачис, Мбае, Мере, Негредо, Окампо, Собрино, Мари.

Реал: Лунин - Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди - Вальверде, Кроос, Модрич, Беллингем - Хоселу, Браим Диас.

Запасные: Фран, Аламо, Алаба, Г. Гарсия, Васкес, Мартин, Пас, Родриго, Себальос.

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Отметим, что для Андрея это будет третий подряд выход в основе за "бланкос". В предыдущих матчах 24-летний украинец помог своей команде обыграть Брагу (3:0) и Валенсию (5:1).

Стартовый свисток поединка между Кадисом и Реалом прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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