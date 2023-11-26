Эмполи - Сассуоло 3:4: обзор матча и результат игры 26.11.2023

Украинец поучаствовал в очень результативном, хоть и проигранном, поединке.

В воскресенье, 26 ноября, на Стадио Карло Кастеллани состоялся матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись Эмполи и Сассуоло.

Виктор Коваленко, который принес "синим" минимальную победу над Наполи в прошлом туре, появился на поле лишь на последние двадцать минут. Но даже этого ему хватило, чтобы отличиться голом во второй игре подряд.

Хотя до этого команды на двоих успели пять раз сменить счет на табло. В первом тайме Капуто вывел хозяев поля вперед, реализовав пенальти, но вскоре "нероверди" не только восстановили паритет, но и вышли вперед: сначала забил Пинамонти, а после - Матеус Энрике.

Однако на перерыв команды все же ушли при равном счете, благодаря голу Фаццини. Во второй половине встречи уже гости получили право на 11-метровый, который успешно исполнил Берарди.

А на последних минутах матча настал звездный час Коваленко. Мяч после удара Гьяси попал в перекладину, первым на добивании оказался украинец, который нанес удар в касание. Рикошетом от защитника мяч оказался в сетке ворот.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!

KOVALENKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La pareggiamo noi al minuto 86, ancora lui, ancora Kovalenko!!! pic.twitter.com/QUdoTk4PkB — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) November 26, 2023

Но даже это не помогло Эмполи получить приемлемый результат. Уже в добавленное время Берарди оформил дубль, который ознаменовал победу гостей.

Сассуоло заработал три очка, которые подняли его на тринадцатое место. Эмполи же идет в зоне вылета на восемнадцатой строчке.

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Статистика матча Эмполи - Сассуоло 13-го тура Серии А

Эмполи - Сассуоло 3:4

Голы: Капуто, 3 (пен.), Фаццини, 25, Коваленко, 86 - Пинамонти, 9, Энрике, 20, Берарди, 66 (пен.), 90+2.

Ожидаемые голы (xG): 1,28 - 2,57

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 11 - 17

Удары в створ: 9 - 9

Фолы: 20 - 15

Эмполи: Бериша - Берешински, Исмаили, Луперто, Какаче - Фаццини (Коваленко, 70), Раноккья (Грасси, 70), Малех (Гьяси, 79) - Камбьяги (Дестро, 79), Капуто, Канчелльери (Мальдини, 70).

Сассуоло: Консильи - Толян, Эрлич, Трессольди, Вити (Винья, 55) - Болока, Энрике, Берарди (Педерсен, 90+3), Торстведт (Байрами, 78), Лорьенте (Кастильехо, 78) - Пинамонти (Мулаттьери, 78).

Предупреждения: Фаццини, Малех, Гьяси, Грасси - Энрике, Берарди.

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