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Малиновский забил дебютный гол за Дженоа, расчехлив "пушку" с 30-ти метров

Украинец сравнял счет в матче и сделал это в свойственном ему стиле.
Сегодня, 16:54
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В воскресенье, 26 ноября, в рамках 13-го тура итальянской Серии А сошлись Фрозиноне и Дженоа.

В стартовом составе "грифонов" вышел Руслан Малиновский, который в первом тайме отметился дебютным голом в составе гостей.

На 38-й минуте мяч от Мортена Френдрупа попал к украинцу, который решился нанести удар в касание с тридцати метров. Мяч по дуге полетел в правую "девятку", с чем не справился Стефано Турати.

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К тому моменту команда Руслана уже проигрывала 0:1. Таким образом его гол позволил Дженоа уйти на перерыв при равном счете.

Напомним, что с момента перехода из Марселя в Дженоа Руслан Малиновский провел 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа фрозиноне Серия А Руслан Малиновский

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