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Матч между Александрией и Оболонью перенесли на неопределенный срок

Погодные условия внесли свои коррективы.
Сегодня, 15:29
Александрия - Оболонь / ФК Оболонь
Александрия - Оболонь / ФК Оболонь

В воскресенье, 26 ноября, на стадионе Ника должен был пройти матч 15-го тура Украинской Пермьер-лиги между Александрией и Оболонью.

Однако данная встреча не состоится в заданные сроки. Столичный коллектив в своих социальных сетях сообщил, что поединок был перенесен на неопределенный срок.

Всему виной погоде - в Александрии прошел ливень, с которым не справилась дренажная система стадиона. В итоге поле оказалось подтопленным, из-за чего и было принято решение о переносе игры.

К этой встрече команды подходили в статусе соседей по турнирной таблице чемпионата Украины, так как они набрали одинаковое количество очков (по 13). Оболонь опережает Александрию за счет дополнительных показателей.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем Украинской Премьер-лиги на сезон-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Оболонь

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