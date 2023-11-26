Кадис - Реал 0:3: обзор матча и результат игры 26.11.2023

В воскресенье, 26 ноября, в рамках 14-го тура Ла Лиги Кадис принимал Реал. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал вингер "сливочных" Родриго. Бразилец отличился дублем, а также результативной передачей.

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Отметим, украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин вышел в старте и отыграл на ноль, совершив три сейва.

Благодаря данной победе Реал вышел первую строчку, опередив Жирону на один балл. У каталонцев остается матч в запасе.

Статистика матча Кадис - Реал 14-го тура Ла Лиги

Кадис - Реал 0:3

Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 64

Ожидаемые голы (xG): 0.35 - 0.77

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 9 - 13

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 4 - 4

Фолы: 14 - 13

Кадис: Ледесма (Хиль, 79), Сальдуа (Окампо, 79), Фали Хименес, Хави, Виктор Чуст (Алехо, 66), Пирес, Наварро (Мачис, 57), Алекс Фернандес, Алькарас, Рохер Марти, Рамос (Макси Гомес, 66).

Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Вальверде, Беллингем (Васкес, 78), Родриго (Гонсало, 78), Хоселу.

Предупреждения: Вальверде (3), Менди (32), Алехо (67), Алекс Фернандес (70), Хави (71), Рюдигер (84).

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