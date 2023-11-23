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"Познакомились с легендами": Известный украинский певец встретился с Луниным и Зозулей

Ярослав Карпук более известный под псевдонимом Yaktak провел встречу с футболистами.
Сегодня, 18:15
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинские футболисты Андрей Лунин и Роман Зозуля встретились с популярным певцом Ярославом Карпуком, выступающим под псевдонимом Yaktak. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram.

"Вчера познакомились с этими легендами.

Помню еще как в 2015 болел за Днепр в финале Лиги Европы.

Думаю все пацаны меня поймут", - написал Ярослав.

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Отметим, что Yaktak известен по своему дуэту с певицей Kola на песню Порічка. Также он примет участие в национальном отборе на Евровидение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Зозуля Андрей Лунин

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