"Познакомились с легендами": Известный украинский певец встретился с Луниным и Зозулей
Ярослав Карпук более известный под псевдонимом Yaktak провел встречу с футболистами.
Украинские футболисты Андрей Лунин и Роман Зозуля встретились с популярным певцом Ярославом Карпуком, выступающим под псевдонимом Yaktak. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram.
"Вчера познакомились с этими легендами.
Помню еще как в 2015 болел за Днепр в финале Лиги Европы.
Думаю все пацаны меня поймут", - написал Ярослав.
Читай также: Определилась судьба Лунина в Реале после выздоровления Кепы
Отметим, что Yaktak известен по своему дуэту с певицей Kola на песню Порічка. Также он примет участие в национальном отборе на Евровидение.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!