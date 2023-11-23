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Определилась судьба Лунина в Реале после выздоровления Кепы

Украинец получит игровое время.
Сегодня, 11:15
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Кепа Аррисабалага останется основным вратарем команды после восстановления от травмы.

Как сообщает Marca, испанец получил доверие от Карло Анчелотти, который видит в нем первого номера.

В свою очередь, Лунин займет место в рамке в матчах Кубка Испании.

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Ожидается, что 29-летний испанец вернется на поле к матчу с Бетисом, который состоится 9 декабря. 

В текущем сезоне Кепа провел 13 матчей за Реал, в которых пропустил 10 голов и шесть раз сыграл на ноль. Лунин отыграл четыре матча, пропустил два гола и дважды отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в сферу интересов испанского клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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