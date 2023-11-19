Лунин попал в сферу интересов испанского клуба

Украинец может оказаться в Бетисе.

Голкипер Реала Андрей Лунин привлек внимание Бетиса, который стремится усилить свою вратарскую линию. Об этом сообщает издание El Gol Digital.

Испанский клуб следит за ситуацией вокруг украинца, но на данный момент переговоров с ним не ведет. Бетис рассчитывает убедить Лунина присоединиться к ним летом, когда истечет его контракт со "сливочными".

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В то же время, рассматривается вариант с приглашением Давида де Хеа в качестве свободного агента из-за возможного ухода голкипера Руй Силвы из клуба.

В текущем сезоне на счету украинского стража ворот два сухих матча в четырех играх Ла Лиги.

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