Лунин принял решение покинуть Реал

На украинца претендуют клубы из Германии.

Голкипер Реала Андрей Лунин решился на уход из клуба. Об этом сообщает издание Diario SPORT.

Украинский футболист определился со своим будущим сразу после аренды Кепы Аррисабалаги, пришедшего сменить на время травмы основного стража ворот Тибо Куртуа.

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На 24-летнего игрока претендуют клубы из Бундеслиги, в частности Боруссия Дортмунд и Байер. Также возможен переход в Баварию.

Напомним, действующий контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2024 года. Украинец не планирует подписывать новое соглашение.

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