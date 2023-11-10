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Реал подтвердил травму Кепы

Сроки восстановления испанского голкипера неизвестны.
Сегодня, 20:02
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Мадридский Реал поделился деталями травмы Кепы Аррисабалаги.

Как сообщает пресс-служба столичного гранда, испанский вратарь получил повреждение приводящей мышцы правого бедра. Сроки восстановления не называются.

Кепа травмировался на разминке перед матчем против Браги, из-за чего "сливочным" пришлось выпускать украинца Андрея Лунина, который успешно провел поединок Лиги чемпионов, отбив пенальти в начале встречи.

Напомним, в субботу, 11 ноября, в 22:00 по Киеву Реал встретится с Валенсией Романа Яремчука

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