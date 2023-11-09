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Реал - Брага 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 08.11.2023

Украинский голкипер напрямую повлиял на успех своей команды.
Сегодня, 09:36
Реал - Брага / Getty Images
Реал - Брага / Getty Images

Мадридский Реал разгромил Брагу в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Уже на первых минутах поединка при счете 0:0 Андрей Лунин, вышедший в стартовом составе из-за повреждения Кепы Аррисабалаги, не дал отличиться сопернику, который получил право на пенальти.

Еще до перерыва "бланкос" вышли вперед благодаря голу Браима Диаса, а во втором тайме бразильский дуэт Винисиуса Жуниора и Родриго довел счет до разгромного.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Брага в четвертом туре Лиги чемпионов:

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Реал - Брага 3:0
Голы: Браим Диас, 29, Винисиус, 59, Родриго, 61

xG: 2.30 - 1.20
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 7 - 3
Владение мячом: 49% - 51%

Реал Мадрид: Лунин - Менди (Гарсия, 84), Фернандес, Рюдигер, Васкес (Карвахаль, 74), Кроос, Камавинга, Вальверде (Пас, 77), Диас (Модрич, 74) - Винисиус Жуниор, Родриго (Хоселу, 77).

Брага: Магальяйнс - Борха, Ниакате, Фонте, Гомес (Мендес, 62) - Саласар (Эль-Мусрати, 62), Карвальо, Моутинью - Брума (А. Орта, 77), Джало (Банза, 77), Р. Орта (Руис, 62).

Предупреждение: Васкес.

ИсточникMEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брага Реал Мадрид Андрей Лунин

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