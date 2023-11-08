Реал - Брага: обзор и результат матча Лиги чемпионов 08.11.2023
В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Реал встретился с Брагой.
Еще до начала поединка Карло Анчелотти пришлось внести коррективы в изначальный план на игру ведь на тренировке травмировался Кепа Аррисабалага и вместо него вышел Андрей Лунин.
Начало самой встречи прошло для мадридского коллектива также не лучшим образом. Уже на пятой минуте Лукас Васкес "привез" пенальти в свои ворота, сфолив на игроке гостей. К точке подошел Альваро Джало, но с его ударом без проблем справился Андрей Лунин.
Чуть позже португальцы претендовали на еще один пенальти, но в этот раз судья уже не был к ним благосклонен.
На 29-й минуте поединка Реал наконец-то открыл счет в матче. Удалось это сделать Браиму Диасу, который отправил мяч в ворота после паса Родриго.
Еще два гола мадридцы забили уже во втором тайме. Их авторами стали Винисиус Жуниор и уже упомянутый Родриго.
Что касается игры Андрея Лунина, то после пенальти у него не было много работы, но украинец выглядел уверенно и несколько раз спасал команду от пропущенного гола.
Статистика матча Лиги чемпионов Реал - Брага
Реал - Брага 3:0
Голы: Браим Диас, 29, Винисиус, 59, Родриго, 61
xG: 2.30 - 1.20
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 7 - 3
Владение мячом: 49% - 51%
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