iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Брага: обзор и результат матча Лиги чемпионов 08.11.2023

"Сливочные" добыли уверенный триумф в матче против португальского клуба.
Вчера, 23:53
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Реал встретился с Брагой.

Еще до начала поединка Карло Анчелотти пришлось внести коррективы в изначальный план на игру ведь на тренировке травмировался Кепа Аррисабалага и вместо него вышел Андрей Лунин.

Начало самой встречи прошло для мадридского коллектива также не лучшим образом. Уже на пятой минуте Лукас Васкес "привез" пенальти в свои ворота, сфолив на игроке гостей. К точке подошел Альваро Джало, но с его ударом без проблем справился Андрей Лунин.

Чуть позже португальцы претендовали на еще один пенальти, но в этот раз судья уже не был к ним благосклонен.

На 29-й минуте поединка Реал наконец-то открыл счет в матче. Удалось это сделать Браиму Диасу, который отправил мяч в ворота после паса Родриго.

Еще два гола мадридцы забили уже во втором тайме. Их авторами стали Винисиус Жуниор и уже упомянутый Родриго.

Что касается игры Андрея Лунина, то после пенальти у него не было много работы, но украинец выглядел уверенно и несколько раз спасал команду от пропущенного гола.

Статистика матча Лиги чемпионов Реал - Брага

Реал - Брага 3:0

Голы: Браим Диас, 29, Винисиус, 59, Родриго, 61

xG: 2.30 - 1.20
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 7 - 3
Владение мячом: 49% - 51%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал брага

Статьи по теме

Лунин на первых минутах матча против Браги отбил пенальти Лунин на первых минутах матча против Браги отбил пенальти
Лунин сыграет в Лиге чемпионов против Браги Лунин сыграет в Лиге чемпионов против Браги
Лунин может стать одноклубником Мудрика Лунин может стать одноклубником Мудрика
Харри Кейн: статистика-2023/2024 Харри Кейн: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик
Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа01:00
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа00:57
Анчелотти оценил игру Лунина против Браги
Европа00:54
Полиция США арестовала брата футболиста МЮ
Лига Чемпионов00:41
Лига чемпионов: Арсенал обыграл Севилью, Галатасарай уступил Баварии, а Реал разгромил Брагу
Европа00:34
МЮ повторил антирекорд 50-летней давности
Европа00:33
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Европа00:26
Копенгаген в безумной голевой перестрелке оказался сильнее Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов00:12
Интер минимально обыграл РБ Зальцбург
Лига Чемпионов00:02
Два Реала, Бавария и Интер гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:56
Лига Чемпионов23:56
Арсенал с Зинченко обыграл Севилью, Ланс уступил ПСВ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK