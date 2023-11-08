Реал - Брага: обзор и результат матча Лиги чемпионов 08.11.2023

В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Реал встретился с Брагой.

Еще до начала поединка Карло Анчелотти пришлось внести коррективы в изначальный план на игру ведь на тренировке травмировался Кепа Аррисабалага и вместо него вышел Андрей Лунин.

Начало самой встречи прошло для мадридского коллектива также не лучшим образом. Уже на пятой минуте Лукас Васкес "привез" пенальти в свои ворота, сфолив на игроке гостей. К точке подошел Альваро Джало, но с его ударом без проблем справился Андрей Лунин.

Чуть позже португальцы претендовали на еще один пенальти, но в этот раз судья уже не был к ним благосклонен.

На 29-й минуте поединка Реал наконец-то открыл счет в матче. Удалось это сделать Браиму Диасу, который отправил мяч в ворота после паса Родриго.

Еще два гола мадридцы забили уже во втором тайме. Их авторами стали Винисиус Жуниор и уже упомянутый Родриго.

Что касается игры Андрея Лунина, то после пенальти у него не было много работы, но украинец выглядел уверенно и несколько раз спасал команду от пропущенного гола.

Статистика матча Лиги чемпионов Реал - Брага

Реал - Брага 3:0

Голы: Браим Диас, 29, Винисиус, 59, Родриго, 61

xG: 2.30 - 1.20

Удары: 18 - 7

Удары в створ: 7 - 3

Владение мячом: 49% - 51%

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