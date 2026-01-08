Бенфика с Трубиным и Судаковым проиграла полуфинал Кубка лиги
Команда Жозе Моуринью потерпела поражение от Браги. "Оружейники" открыли счет еще до середины первого тайма. Это Виктор принял мяч в центре штрафной и мощным ударом оставил не у дел Трубина.
Удвоила преимущество Брага на 33-й минуте. Саласар прорвался через оборону Бенфики и отправил мяч мимо голкипера. В начале второй половины Павлидис вернул "орлов" в игру, реализовав одиннадцатиметровый.
Но на 81-й Брага воспользовалась стандартом. Трубин среагировал на удар головой, но парировать добивание Лагербильке уже не смог. После удаления же Отаменди шансы Бенфики окончательно умерли.
Анатолий Трубин отыграл все 90 минут и оформил 2 сэйва. Зато Георгий Судаков провел на поле 64 минуты. За отведенное время хавбек выполнил 25 передач с точностью 72 %.
Статистика матча Бенфика – Брага 1/2 финала Кубка лиги
Бенфика – Брага – 1:3
Голы: Павлидис, 64 (пенальти) – Виктор, 19, Саласар, 33, Лагербильке, 81
Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 2.35
Владение мячом: 54 % - 46 %
Удары: 19 - 7
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 2 - 0
Фолы: 12 - 13
