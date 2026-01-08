Бенфика с Трубиным и Судаковым проиграла полуфинал Кубка лиги

Команда Жозе Моуринью потерпела поражение от Браги. "Оружейники" открыли счет еще до середины первого тайма. Это Виктор принял мяч в центре штрафной и мощным ударом оставил не у дел Трубина.

Удвоила преимущество Брага на 33-й минуте. Саласар прорвался через оборону Бенфики и отправил мяч мимо голкипера. В начале второй половины Павлидис вернул "орлов" в игру, реализовав одиннадцатиметровый.

Но на 81-й Брага воспользовалась стандартом. Трубин среагировал на удар головой, но парировать добивание Лагербильке уже не смог. После удаления же Отаменди шансы Бенфики окончательно умерли.

Анатолий Трубин отыграл все 90 минут и оформил 2 сэйва. Зато Георгий Судаков провел на поле 64 минуты. За отведенное время хавбек выполнил 25 передач с точностью 72 %.

Статистика матча Бенфика – Брага 1/2 финала Кубка лиги

Бенфика – Брага – 1:3

Голы: Павлидис, 64 (пенальти) – Виктор, 19, Саласар, 33, Лагербильке, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 2.35

Владение мячом: 54 % - 46 %

Удары: 19 - 7

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 2 - 0

Фолы: 12 - 13

