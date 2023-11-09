iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 08.11.2023

Команда Эрика тен Хага потерпела уже девятое поражение в нынешнем сезоне.
Сегодня, 09:20
Копенгаген - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Копенгаген - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В среду, 8 ноября, Копенгаген встретился с Манчестер Юнайтед в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Манкунианцы к концу первого тайма организовали комфортное преимущество благодаря дублю Расмуса Хойлунда. Однако удаление Маркуса Рэшфорда перевернуло ход игра - еще до перерыва хозяева поля сравняли счет.

За 20 минут до конца поединка "красные дьяволы" вновь вышли вперед, но и в этот раз датчане отыгрались, а после и вовсе вырвали победу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Копенгаген - Манчестер Юнайтед в четвертом туре Лиги чемпионов:

Читай также: Реал уверенно победил Брагу благодаря отбитому пенальти Лунина

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3
Голы: Эльюнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9 пенальти, Лерагер, 83, Барджи, 87 - Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2,13 - 3,37
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 17 - 9
Удары в створ: 8 - 7
Фолы: 9 - 8

Копенгаген: Грабара - Анкерсен (Соренсен, 70), Вавро (Бойлесен, 78), Дикс, Елерт - Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оскарссон, 70) - Эльюнусси (Бардагжи, 63), Классон, Ашури (Ларссон, 7)

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака, Магуайр, Эванс (Варан, 15), Далот - Мактоминей, Эриксен (Амрабат, 46) - Рэшфорд, Фернандеш, Гарначо - Хойлунд (Маунт, 84)

Предупреждение: Вавро - Магуайр

Удаление: Рэшфорд, 42 (грубая игра)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: копенгаген манчестер юнайтед

Статьи по теме

Скоулз - о тен Хаге: Манчестер Юнайтед не может себе позволить уволить еще одного тренера Скоулз - о тен Хаге: Манчестер Юнайтед не может себе позволить уволить еще одного тренера
МЮ повторил антирекорд 50-летней давности МЮ повторил антирекорд 50-летней давности
Копенгаген в безумной голевой перестрелке оказался сильнее Манчестер Юнайтед Копенгаген в безумной голевой перестрелке оказался сильнее Манчестер Юнайтед
"Не найдете более надежного пароля для Wi-Fi": Реал восхитился отбитым пенальти Лунина "Не найдете более надежного пароля для Wi-Fi": Реал восхитился отбитым пенальти Лунина
Помочь журналистам

Видео

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов11:14
"Не найдете более надежного пароля для Wi-Fi": Реал восхитился отбитым пенальти Лунина
Европа10:46
Скоулз - о тен Хаге: Манчестер Юнайтед не может себе позволить уволить еще одного тренера
Лига Чемпионов10:44
Анчелотти побил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов10:30
Голы дуэта из Атлетико, Холанда и Симонса поспорят за звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов10:20
Холанд, Гризманн и Родриго претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов
Лига Чемпионов10:05
Артета: Правильно поступил, выпустив Зинченко на замену
Бокс09:58
"Я буду коронован": Уайлдер намекнул, когда вернется в ринг
Лига Чемпионов09:39
Лунин попал в символическую сборную четвертого тура Лиги чемпионов по версии WhoScored
Лига Чемпионов09:36
Отраженный Луниным пенальти в обзоре матча Реал - Брага
Лига Чемпионов09:22
Спасительный дубль Кейна и поздний гол турков в обзоре матча Бавария - Галатасарай
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK