Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 08.11.2023

Команда Эрика тен Хага потерпела уже девятое поражение в нынешнем сезоне.

В среду, 8 ноября, Копенгаген встретился с Манчестер Юнайтед в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Манкунианцы к концу первого тайма организовали комфортное преимущество благодаря дублю Расмуса Хойлунда. Однако удаление Маркуса Рэшфорда перевернуло ход игра - еще до перерыва хозяева поля сравняли счет.

За 20 минут до конца поединка "красные дьяволы" вновь вышли вперед, но и в этот раз датчане отыгрались, а после и вовсе вырвали победу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Копенгаген - Манчестер Юнайтед в четвертом туре Лиги чемпионов:

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Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3

Голы: Эльюнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9 пенальти, Лерагер, 83, Барджи, 87 - Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2,13 - 3,37

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 17 - 9

Удары в створ: 8 - 7

Фолы: 9 - 8

Копенгаген: Грабара - Анкерсен (Соренсен, 70), Вавро (Бойлесен, 78), Дикс, Елерт - Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оскарссон, 70) - Эльюнусси (Бардагжи, 63), Классон, Ашури (Ларссон, 7)

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака, Магуайр, Эванс (Варан, 15), Далот - Мактоминей, Эриксен (Амрабат, 46) - Рэшфорд, Фернандеш, Гарначо - Хойлунд (Маунт, 84)

Предупреждение: Вавро - Магуайр

Удаление: Рэшфорд, 42 (грубая игра)

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