Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3: обзор матча и результат игры 08.11.2023

Манкунианцы в меньшинстве не упустили перевес в два мяча.

В среду, 8 ноября, в рамках четвертого тура Лиги чемпионов Копенгаген принимал Манчестер Юнайтед. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:3.

Гости до 42-й минуты без проблем обыгрывали своего соперника в два гола, однако форвард Маркус Рэшфорд умудрился заработать глупое удаление, оставив свою команду в меньшинстве.

Клуб из Дании сразу же этим воспользовался, забив до перерыва дважды - с игры и с 11-метрового удара. Команды ушли на перерыв в полном паритете.

Во второй половине игры Манчестер Юнайтед чудом снова вышел вперед, реализовав пенальти, однако радость от гола длилась не сильно долго.

На 83-й и 87-й минутах Копенгаген сумел дожать "красных дьяволов", тем самым добыв важную для себя победу. МЮ из-за данного поражения опустился на последнюю строчку в своей группе.

Статистика матча Копенгаген - Манчестер Юнайтед четвертого тура Лиги чемпионов

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3

Голы: Эльюнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9 пенальти, Лерагер, 83, Барджи, 87 - Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2,13 - 3,37

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 17 - 9

Удары в створ: 8 - 7

Фолы: 9 - 8

Копенгаген: Грабара - Анкерсен (Соренсен, 70), Вавро (Бойлесен, 78), Дикс, Елерт - Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оскарссон, 70) - Эльюнусси (Бардагжи, 63), Классон, Ашури (Ларссон, 7)

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака, Магуайр, Эванс (Варан, 15), Далот - Мактоминей, Эриксен (Амрабат, 46) - Рашфорд, Фернандеш, Гарначо - Хойлунд (Маунт, 84)

Предупреждение: Вавро - Магуайр

Удаление: Рашфорд, 42 (наступил на ногу противнику)

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