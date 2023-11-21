"В этом величие Реала": Пике оценил эпичность матчей "сливочных" в Лиге чемпионов

Бывший защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал свои слова касаемо того, что 14-ю победу Реала в Лиги чемпионов никто не запомнит.

"Это типичный пример фразы, вырванной из контекста. Я могу объяснить это 20 тысяч раз.

Победа в Лиге чемпионов имеет большое значение. Я не хочу умалять заслуги Мадрида, но то, как вы выиграете, имеет значение".

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"5 Лиг чемпионов, которые выиграла Барселона, – это пять сезонов, в которых Барселона выигрывала Ла Лигу и превосходила всех. Последняя победа Мадрида в Лиге чемпионов показала, что ни в одном из двухматчевых противостояний, а также в финале, Реал не превосходил соперника.

Их победу запомнят не из-за игры, ее будут помнить за другие вещи, за эпичность. Но им этого достаточно, и в этом величие Реала: пяти минут достаточно, чтобы выиграть полуфинал у Сити. Это хорошо, в каком-то смысле. Барселона ни одного раунда плей-офф не пройдет, если будет лучше соперника только 5 минут", – сказал Пике в эфире El Larguero.

Напомним, на пути к 14-му титулу Лиги чемпионов Реал обыграл ПСЖ, Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль.

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