Довбик возвращается, Цыганков - в основе, Яремчук - в запасе: Жирона и Валенсия назвали составы на матч
В субботу, 2 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором Жирона примет на своем поле Валенсию.
Перед поединком были оглашены стартовые одиннадцатки команд.
Читай также: Довбик и Цыганков VS Яремчук: онлайн-трансляция матча Жирона - Валенсия
Так, в состав хозяев поля вернулся украинский нападающий Артем Довбик, который пропускал предыдущую игру чемпионата из-за повреждения. Также в старте Жироны на поле выйдет вингер Виктор Цыганков.
В то же время тренерский штаб гостей оставил в запасе украинского нападающего Романа Яремчука.
Матч Ла Лиги Жирона - Валенсия начнется в 15:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Довбик лучше Холанда и Осимхена в важном для форварда статистическом показателе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!