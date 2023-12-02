Довбик возвращается, Цыганков - в основе, Яремчук - в запасе: Жирона и Валенсия назвали составы на матч

В субботу, 2 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором Жирона примет на своем поле Валенсию.

Перед поединком были оглашены стартовые одиннадцатки команд.

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Так, в состав хозяев поля вернулся украинский нападающий Артем Довбик, который пропускал предыдущую игру чемпионата из-за повреждения. Также в старте Жироны на поле выйдет вингер Виктор Цыганков.

В то же время тренерский штаб гостей оставил в запасе украинского нападающего Романа Яремчука.

Матч Ла Лиги Жирона - Валенсия начнется в 15:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Довбик лучше Холанда и Осимхена в важном для форварда статистическом показателе.

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