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Довбик и Цыганков VS Яремчука: онлайн-трансляция матча Жирона - Валенсия 02.12.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 10:56
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В субботу, 2 декабря, Жирона на своем поле примет Валенсию в рамках 15-го тура чемпионата Испании.

В предыдущем поединке команда, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик, сыграла вничью с Атлетиком (1:1), а "летучие мыши" разошлись миром с Сельтой (0:0).

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Матч Жирона - Мальорка состоится в Жироне на стадионе Монтиливи. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Жирона - Валенсия

Трансляция поединка чемпионата Испании между Жироной и Валенсией будет доступна в этой новости 2 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на Megogo.

На ISPORT доступно расписание всего футбольного тура в Европе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Жирона

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