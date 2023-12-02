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"Ожидаем улучшения": Тренер Валенсии рассказал о трудностях адаптации Яремчука

Наставник "летучих мышей" оценил украинского нападающего, который пока не забил ни одного гола.
Сегодня, 09:45
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха поделился мыслями о проблемах с адаптацией у украинского нападающего Романа Яремчука.

Наставник "летучих мышей" отметил, что украинец испытывает трудности, пропустив предсезонную подготовку с командой, но выразил надежду, что тот будет прогрессировать.

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"Роман приехал в последний день трансферного окна, почти не тренируясь во время предсезонной подготовки, и ему нелегко адаптироваться. Он тоже был со сборной и только сейчас начинает тренироваться с нами гораздо чаще. Мы ожидаем улучшения. Недавно он хорошо показал себя.

Ощущение такое, что он будет становиться лучше, расти и приносить нам пользу. Уго Дуро забивает голы, и мне приходиться выбирать. Роман отличается от Уго и может дать нам что-то иное. Все, что является конкуренцией, заставит нас расти как команду", - приводит слова тренера AS.

В нынешнем сезоне Яремчук принял участие в девяти матчах в составе Валенсии, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Валенсия может досрочно вернуть Яремчука в Брюгге, а на украинца претендует итальянский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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