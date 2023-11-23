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Валенсия может досрочно вернуть Яремчука в Брюгге, на украинца претендует итальянский клуб

Нападающий уже в январе может снова сменить место трудоустройства.
Сегодня, 09:55
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Валенсия в январе может вернуть нападающего Романа Яремчука в Брюгге, которому принадлежат права на игрока.

Испанский клуб рассматривает возможность досрочного разрыва арендного соглашения по 27-летнему украинцу, несмотря на то что тот был подписан до конца сезона, сообщает Voetbal Nieuws.

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При этом отмечается, что в Бельгии Яремчук также не останется, а может продолжить карьеру в Италии. Украинский нападающий входит в сферу интересов Болоньи, которая ищет конкурента для своего основного форварда Джошуа Зиркзе. На эту роль итальянский клуб также рассматривает и другие варианты.

Напомним, что в нынешнем сезоне Яремчук принял участие в восьми матчах в составе Валенсии, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что у Яремчука есть проблемы с адаптацией в Валенсии, хотя сам нападающий эту информацию опровергает.

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