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Яремчук отреагировал на слухи с проблемами в адаптации в Валенсии

Роман решительно опроверг данную информацию.
Сегодня, 18:41
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Украинский форвард Роман Яремчук отреагировал на информацию издания Marca о том, что он не адаптировался в Валенсии.

Футболист "летучих мышей" поспешил опровергнуть эти слухи в Instagram.

"Что вы пишите за бред?", - написал нападающий сборной Украины.

Отметим, что в текущем сезоне Яремчук провел 7 матчей в Ла Лиге, выходя на замену и не отметился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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