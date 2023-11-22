Яремчук отреагировал на слухи с проблемами в адаптации в Валенсии
Роман решительно опроверг данную информацию.
Украинский форвард Роман Яремчук отреагировал на информацию издания Marca о том, что он не адаптировался в Валенсии.
Футболист "летучих мышей" поспешил опровергнуть эти слухи в Instagram.
"Что вы пишите за бред?", - написал нападающий сборной Украины.
Отметим, что в текущем сезоне Яремчук провел 7 матчей в Ла Лиге, выходя на замену и не отметился результативными действиями.
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