У Яремчука проблемы с адаптацией в Валенсии

В клубе пытаются сделать все, чтобы Роман чувствовал себя комфортнее.

У украинского форварда Романа Яремчука есть проблемы с адаптацией в испанской Валенсии. Об этом сообщает издание Marca.

Как сообщает источник, "характер Романа напоминает других игроков из восточной Европы". После почти трех месяцев в клубе Яремчук все еще не влился в коллектив и испытывает большие проблемы в общении с некоторыми футболистами команды.

Читай также: Яремчук - о переходе в Валенсию: Только время покажет, поступил ли я правильно

Также в стане "летучих мышей" негативно восприняли то, что Яремчук был единственным, кто не поблагодарил болельщиков за поддержку после минимальной победы над Гранадой.

В то же время, клуб пытается сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию и помогают Роману чувствовать себя комфортнее. Несколько недель назад нападающему организовали встречу с украинцами, живущими в Валенсии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!