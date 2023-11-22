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У Яремчука проблемы с адаптацией в Валенсии

В клубе пытаются сделать все, чтобы Роман чувствовал себя комфортнее.
Сегодня, 17:40
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

У украинского форварда Романа Яремчука есть проблемы с адаптацией в испанской Валенсии. Об этом сообщает издание Marca.

Как сообщает источник, "характер Романа напоминает других игроков из восточной Европы". После почти трех месяцев в клубе Яремчук все еще не влился в коллектив и испытывает большие проблемы в общении с некоторыми футболистами команды.

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Также в стане "летучих мышей" негативно восприняли то, что Яремчук был единственным, кто не поблагодарил болельщиков за поддержку после минимальной победы над Гранадой.

В то же время, клуб пытается сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию и помогают Роману чувствовать себя комфортнее. Несколько недель назад нападающему организовали встречу с украинцами, живущими в Валенсии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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