Яремчук - о переходе в Валенсию: Только время покажет, поступил ли я правильно

Украинский нападающий Роман Яремчук прокомментировал свой недавний переход из бельгийского Брюгге в испанскую Валенсию.

"Это большая ответственность. Как всегда, я буду усердно работать, чтобы приносить пользу и команде, и себе, добиваться поставленных перед собой целей. Смотрю только вперед. Поэтому открыт к тяжелой работе".

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"Это именитый клуб, там серьезные болельщики. Чувствуется дух серьезного клуба с большими традициями, стадионом. Иногда давит то, что надо приносить всегда хороший результат. Там играли именитые футболисты, поэтому для меня это, я надеюсь, хороший шаг в моей спортивной карьере, но только время покажет, поступил ли я правильно. С моей стороны - это работать, правильно относиться к своему делу, а дальше футбол или отблагодарит, или скажет, что надо что-то менять", - приводит слова Яремчука ВЗБІРНА.

Напомним, что Валенсия арендовала Яремчука у Брюгге до лета 2024 года.

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