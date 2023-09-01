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Официально: Яремчук - игрок Валенсии

Украинец проведет год в аренде в Испании.
Сегодня, 13:52
Роман Яремчук / valenciacf.com
Роман Яремчук / valenciacf.com

Валенсия официально представила своего новичка Романа Яремчука.

Украинский форвард перебрался в Испанию из Брюгге по арендному соглашению до лета 2024 года.

27-летний Яремчук в прошлом сезоне провел 32 матча, в которых забил шесть голов и сделал три ассиста.

Отметим, что Валенсия не участвует в этом сезоне в еврокубках, зато чемпионат начала с двух побед.

За онлайн трансляцией дедлайна летнего трансферного окна вы можете следить на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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