Официально: Яремчук - игрок Валенсии

Украинец проведет год в аренде в Испании.

Валенсия официально представила своего новичка Романа Яремчука.

Украинский форвард перебрался в Испанию из Брюгге по арендному соглашению до лета 2024 года.

27-летний Яремчук в прошлом сезоне провел 32 матча, в которых забил шесть голов и сделал три ассиста.

Отметим, что Валенсия не участвует в этом сезоне в еврокубках, зато чемпионат начала с двух побед.

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