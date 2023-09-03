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Наставник Валенсии поделился мыслями о трансфере Яремчука

Рубен Бараха заявил, что Роману необходимо войти в ритм прежде чем дебютировать в составе "летучих мышей".
Сегодня, 11:44
Рубен Бараха
Рубен Бараха

Рулоевой испанской Валенсии Рубен Бараха высказался о приходе в команду украинца Романа Яремчука.

По словам испанца, у форварда была тяжелая неделя и ему необходимо войти в ритм прежде чем дебютировать.

"У него была очень тяжелая неделя, в течение которой он почти не тренировался. Думаю, он был не в том состоянии, чтобы рисковать им.

Он должен войти в ритм, успокоиться и работать так, чтобы быть доступным для команды. Он не был готов для такого матча, как с Алавесом, - заявил специалист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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