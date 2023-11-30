Довбик лучше Холанда и Осимхена в важном для форварда статистическом показателе

В лучших лигах Европы нет игрока, который сравнялся бы с украинцем.

Артем Довбик проводит феноменальный дебютный сезон в испанской Ла Лиге.

Форвард Жироны сходу влился в коллектив и за короткий промежуток времени стал главной ударной силой каталонского клуба.

Во многом ему помогла его хорошая игра в штрафной площади соперника, что и отмечает один статистический показатель.

По информации Opta, Довбик - лидер ТОП-5 европейских лиг с наибольшим процентом касаний в штрафной соперника в этом сезоне (среди футболистов, сыгравших 500+ минут).

По данному показателю 26-летний украинец (34%) обошел Эрлинга Холанда (30%) и Виктора Осимхена (26%).

34% - Players of top five European leagues with the highest percentage of his touches in the opponent box this season (500+ minutes played):



34% - Artem Dovbyk 🇺🇦

30% - Erling Haaland 🇳🇴

26% - Victor Osimhen 🇳🇬

25% - Ollie Watkins 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

24% - Ante Budimir 🇭🇷



Habitat. 🥅 pic.twitter.com/nFIhLFuluc — OptaJose (@OptaJose) November 30, 2023

Напомним, что Артем Довбик восстановился от недавнего повреждения и уже вернулся к тренировкам с командой.

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