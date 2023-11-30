Довбик лучше Холанда и Осимхена в важном для форварда статистическом показателе
Артем Довбик проводит феноменальный дебютный сезон в испанской Ла Лиге.
Форвард Жироны сходу влился в коллектив и за короткий промежуток времени стал главной ударной силой каталонского клуба.
Во многом ему помогла его хорошая игра в штрафной площади соперника, что и отмечает один статистический показатель.
По информации Opta, Довбик - лидер ТОП-5 европейских лиг с наибольшим процентом касаний в штрафной соперника в этом сезоне (среди футболистов, сыгравших 500+ минут).
По данному показателю 26-летний украинец (34%) обошел Эрлинга Холанда (30%) и Виктора Осимхена (26%).
34% - Players of top five European leagues with the highest percentage of his touches in the opponent box this season (500+ minutes played):— OptaJose (@OptaJose) November 30, 2023
34% - Artem Dovbyk 🇺🇦
30% - Erling Haaland 🇳🇴
26% - Victor Osimhen 🇳🇬
25% - Ollie Watkins 🏴
24% - Ante Budimir 🇭🇷
Habitat. 🥅 pic.twitter.com/nFIhLFuluc
Напомним, что Артем Довбик восстановился от недавнего повреждения и уже вернулся к тренировкам с командой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!