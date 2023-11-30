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Довбик лучше Холанда и Осимхена в важном для форварда статистическом показателе

В лучших лигах Европы нет игрока, который сравнялся бы с украинцем.
Сегодня, 21:05
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Артем Довбик проводит феноменальный дебютный сезон в испанской Ла Лиге.

Форвард Жироны сходу влился в коллектив и за короткий промежуток времени стал главной ударной силой каталонского клуба.

Во многом ему помогла его хорошая игра в штрафной площади соперника, что и отмечает один статистический показатель.

По информации Opta, Довбик - лидер ТОП-5 европейских лиг с наибольшим процентом касаний в штрафной соперника в этом сезоне (среди футболистов, сыгравших 500+ минут).

По данному показателю 26-летний украинец (34%) обошел Эрлинга Холанда (30%) и Виктора Осимхена (26%).

Напомним, что Артем Довбик восстановился от недавнего повреждения и уже вернулся к тренировкам с командой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Эрлинг Холанд Виктор Осимхен артем довбик

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