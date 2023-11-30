Довбик возобновил тренировки с Жироной

Украинский нападающий готовится с командой к ближайшему матчу чемпионата Испании.

Нападающий Жироны Артем Довбик возобновил тренировки с командой после травмы.

Пресс-служба "бело-красных" опубликовала фото с занятия, на котором украинец вместе с одноклубниками готовился к ближайшему матчу Ла Лиги против Валенсии, который состоится в субботу, 2 декабря.

Ранее Довбик из-за травмы икроножной мышцы пропустил поединок Ла Лиги с Атлетиком (1:1). Его участие в игре с "летучими мышами" было под вопросом, но сам игрок заявлял, что повреждение оказалось не настолько серьезным, как предполагалось изначально.

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В нынешнем сезоне Довбик провел за Жирону во всех турнирах 14 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Довбик высказался о своей адаптации в Жироне.

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