iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"С первых дней было легко": Довбик высказался о своей адаптации в Жироне

Украинец рассказал, что в клубе хорошо его приняли.
Сегодня, 12:29
Артем Довбик
Артем Довбик

Украинский форвард Жироны Артем Довбик поделился мыслями о своем успешном старте в испанском клубе и быстром периоде адаптации.

По словам нападающего, его отлично приняла команда, а тренер дал ему уверенность в себе.

Читай также: Довбик претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге

"Просто как-то адаптация прошла очень легко, я ее в принципе не заметил. Сразу зашел в команду и все меня тепло встретили плюс Витя (Цыганков - прим.) в команде и это все вместе дает такую легкость на поле и в коллективе.

Очень хорошая команда, все знают что делать на футбольном поле, мы чувствуем друг друга и это главное.

С первых дней было как-то очень легко, меня встретила команда плюс со мной поговорил тренер, сказал, что он на меня рассчитывает, дал мне такую уверенность. Первые матчи я где-то выходил на замену, потом он мне доверился и я его не подвел.

Сейчас с каждым матчем играю все лучше и с стартовых минут получаю свое время. В принципе, все хорошо", - заявил Довбик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

Статьи по теме

Довбик рассказал, кого из украинцев хочет видеть в Жироне Довбик рассказал, кого из украинцев хочет видеть в Жироне
"Все было непросто": Спортдир Жироны рассказал о трансферах Цыганкова и Довбика "Все было непросто": Спортдир Жироны рассказал о трансферах Цыганкова и Довбика
Форвард, принадлежащий Динамо, принес своей команде трофей Форвард, принадлежащий Динамо, принес своей команде трофей
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:32
Форвард, принадлежащий Динамо, принес своей команде трофей
Биатлон14:23
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира
Биатлон14:12
Эстерсунд: Швеция выиграла одиночную смешанную эстафету, Украина в ТОП-10
Формула 114:05
Гран-при Абу-Даби: Расселл выиграл заключительную практику, пилоты Макларен - в тройке
Европа13:58
Хавбек Арсенала: Зинченко самая яркая личность в раздевалке клуба
Другие страны13:50
Чемпионат мира по футболу U-17: Франция прошла Узбекистан, Мали сыграет с Марокко
Украина13:48
Кривбасс - Ворскла: онлайн-трансляция финала Кубка Украины среди женщин
Бокс13:38
Чисоре предложили провести титульный бой в андеркарде поединка Усик - Фьюри
Европа13:24
Гризманн рассказал, что мотивирует его достигать новых высот
Лига Чемпионов13:10
Шахтер - Антверпен: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK