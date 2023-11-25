"С первых дней было легко": Довбик высказался о своей адаптации в Жироне

Украинец рассказал, что в клубе хорошо его приняли.

Украинский форвард Жироны Артем Довбик поделился мыслями о своем успешном старте в испанском клубе и быстром периоде адаптации.

По словам нападающего, его отлично приняла команда, а тренер дал ему уверенность в себе.

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"Просто как-то адаптация прошла очень легко, я ее в принципе не заметил. Сразу зашел в команду и все меня тепло встретили плюс Витя (Цыганков - прим.) в команде и это все вместе дает такую легкость на поле и в коллективе.

Очень хорошая команда, все знают что делать на футбольном поле, мы чувствуем друг друга и это главное.

С первых дней было как-то очень легко, меня встретила команда плюс со мной поговорил тренер, сказал, что он на меня рассчитывает, дал мне такую уверенность. Первые матчи я где-то выходил на замену, потом он мне доверился и я его не подвел.

Сейчас с каждым матчем играю все лучше и с стартовых минут получаю свое время. В принципе, все хорошо", - заявил Довбик.

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