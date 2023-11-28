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Довбик оценил свои шансы восстановиться к матчу с Валенсией

Форвард хочет вернуть Жирону на победный путь.
Сегодня, 12:20
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны Артем Довбик получил повреждение перед матчем с Атлетиком (1:1), в котором он не принимал участие.

Главный тренер команды сообщил, что украинский форвард получил травму икроножной мышцы.

По информации Футбол TIME со ссылкой на Артема, Довбик рассчитывает принять участие уже в следующем матче - с Валенсией (2 декабря).

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 13 матчей за Жирону, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.

Отметим, что Виктор Цыганков забил в матче с Атлетиком. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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