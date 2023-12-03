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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: результат матча

К тен Хагу очень много вопросов после этого матча.
Сегодня, 00:03
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В субботу, 2 декабря, Ньюкасл принимал Манчестер Юнайтед.

"Сороки" сразу же показали сопернику, как они планируют провести этот матч. Юнайтед сразу же оказался под сумасшедшим прессингом, но удары брали на себя защитники или спасал Онана. У МЮ был лишь один момент, а весь тайм "дьяволы" были вынуждены защищаться.

Во втором тайме безумное давление Ньюкасла дало свои плоды. Отличная комбинация прошила оборону гостей, и Гордон отправил мяч в практически пустые ворота. Казалось бы МБ должен проснуться, но нет, Ньюкасл продолжил доминировать и стараться увеличить счет.

Лишь в самом конце с выходом на поле Хейлунда и Антони гости начали пытаться спасти матч. Однако "сороки" идеально выстроили защиту и удержали победу.

Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 14-го тура Серии А

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0
Голы: Гордон, 56

Ожидаемые голы (xG): 2,98 - 0,34
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 22 - 8
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 6 - 13

Ньюкасл: Поуп (Дубравка, 86) - Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто - Бруно Гимараэс, Майли, Жоэлинтон - Альмирон, Гордон (Ричи, 90+8), Исак.

Манчестер Юнайтед: Онана - Уан-Биссака (Регилон, 80), Магуайр, Шоу, Далот - Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 80), Гарначо, Рэшфорд (Антони, 61) - Марсьяль (Хейлунд, 61).

Предупреждения:Магуайр, 78, Антони, 90+3

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