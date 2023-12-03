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Энцо Фернандес прервал свою неутешительную серию в рамках нынешнего сезона АПЛ

Аргентинец закрыл свой гештальт, отправив мяч в сетку ворот Брайтона.
Сегодня, 16:57
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

В воскресенье, 3 декабря, в Лондоне на Стэмфорд Бридж в рамках 14 тура АПЛ сошлись Челси и Брайтон.

На 17-й минуте поединка хозяева поля открыли счет, благодаря голу Энцо Эрнандеса.

Как сообщает Opta, это взятие ворот стало для аргентинского хавбека первым в рамках АПЛ - он забил свой первый гол в 31-м матче и 43-м ударом.

По информации источника, до этого момента он был обладателем наибольшего количества ударов без забитого гола в этом сезоне (22).

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Отметим, что затем "синие" удвоили преимущество усилиями Леви Колвилла. Однако вскоре Факундо Буонанотте отыграл один мяч, а Конор Галлахер оставил Челси в меньшинстве, заработав две желтые карточки еще в первом тайме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ энцо фернандес

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