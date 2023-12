Энцо Фернандес прервал свою неутешительную серию в рамках нынешнего сезона АПЛ

В воскресенье, 3 декабря, в Лондоне на Стэмфорд Бридж в рамках 14 тура АПЛ сошлись Челси и Брайтон.

На 17-й минуте поединка хозяева поля открыли счет, благодаря голу Энцо Эрнандеса.

Как сообщает Opta, это взятие ворот стало для аргентинского хавбека первым в рамках АПЛ - он забил свой первый гол в 31-м матче и 43-м ударом.

По информации источника, до этого момента он был обладателем наибольшего количества ударов без забитого гола в этом сезоне (22).

